Минфин планирует продолжить индексацию пенсий в следующем году, - Марченко

19 июня, 2020, 11:27

Министр заявил, что изменения в бюджет, поддержанные депутатами в апреле, предусмотрены на выплату индексации пенсий пенсионерам

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ЕспресоTV .

"В тот момент, когда было назначено наше правительство мы по начали ответственно заниматься этим вопросом. И изменения в бюджет, которые были поддержаны вами в апреле-месяце были предусмотрены на индексацию пенсий. Мы предполагаем индексацию и в следующем году. Это нормальная практика, когда мы делаем индексацию каждый год ", - сказал Марченко, отвечая на вопрос о выплатах индексации пенсионерам с начала января этого года.