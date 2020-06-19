Минфин планирует продолжить индексацию пенсий в следующем году, - Марченко
19 июня, 2020, 11:27
Министр заявил, что изменения в бюджет, поддержанные депутатами в апреле, предусмотрены на выплату индексации пенсий пенсионерам
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ЕспресоTV .
"В тот момент, когда было назначено наше правительство мы по начали ответственно заниматься этим вопросом. И изменения в бюджет, которые были поддержаны вами в апреле-месяце были предусмотрены на индексацию пенсий. Мы предполагаем индексацию и в следующем году. Это нормальная практика, когда мы делаем индексацию каждый год ", - сказал Марченко, отвечая на вопрос о выплатах индексации пенсионерам с начала января этого года.
- Напомним, сообщалось, что плановая индексация пенсий с 1 мая 2020 года коснется 8,4 млн с 11,3 млн украинских пенсионеров.
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