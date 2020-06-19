МВФ может принять решение по следующему траншу для Украины в сентябре
Об этом пишет Укринформ .
Согласно сообщению, Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.
"Эта программа (Stand by для Украины - ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первое рассмотрение. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - сказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.
Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.
- Напомним, 12 июня Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн.
- В ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
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