МВФ может принять решение по следующему траншу для Украины в сентябре

19 июня, 2020, 10:23

Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша

Об этом пишет Укринформ .

Согласно сообщению, Международный валютный фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы Stand-By, по результатам которого будет принято решение о выделении следующего транша.

"Эта программа (Stand by для Украины - ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первое рассмотрение. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", - сказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

Вместе с тем, он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованной в открытом доступе.

Представитель Фонда также подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель программы заключается в создании возможностей для возвращения Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.