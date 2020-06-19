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Espreso.tvОбществоМэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому и Шмыгалю с требованием защитить химические предприятия

Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому и Шмыгалю с требованием защитить химические предприятия


фото: pravda.ua
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержать украинских производителей минеральных удобрений

Об этом говорится в его письме к Зеленского и Шмыгаля, который Анатолий Бондаренко разместил на своей странице в Facebook .

Бондаренко отметил, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" - одно из главных предприятий города, которое дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и играет важную роль для работы городской инфраструктуры.

Мэр Черкасс утверждает, что вопрос введения квот на импорт минеральных удобрений становится вопросом выживания для химической промышленности, в том числе и для Черкасского "Азота", который только что начал выходить из кризиса, была следствием политики предыдущей власти.

"Неужели и нынешний президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли. Прошу принять адекватные меры и защитить отечественных производителей минеральных удобрений ", - говорится в письме.

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