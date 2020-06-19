Лидер сборной Украины восстановился от травмы
19 июня, 2020, 13:48
Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук полностью восстановился от травмы
Об этом сообщает zbirna.com .
Украинский форвард готов вернуться на футбольное поле.
"У нас есть успешный и талантливый бомбардир Роман Яремчук, который уже полностью восстановился после травмы и, что называется, рвется в бой", - рассказал президент бельгийского "Гента" Иван Де Витте ..
В нынешнем сезоне 24-летний Роман Яремчук сыграл за 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.
- Напомним, 5 февраля сообщалось, что Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии, Испании и Италии ради участия в Евро-2020.
- 19 января стало известно, что Роман Яремчук пропустит из-за травмы два-три месяца.
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