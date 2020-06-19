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Espreso.tvСпортЛидер сборной Украины восстановился от травмы

Лидер сборной Украины восстановился от травмы


фото: Getty Images
Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук полностью восстановился от травмы

Об этом сообщает zbirna.com .

Украинский форвард готов вернуться на футбольное поле.

"У нас есть успешный и талантливый бомбардир Роман Яремчук, который уже полностью восстановился после травмы и, что называется, рвется в бой", - рассказал президент бельгийского "Гента" Иван Де Витте ..

В нынешнем сезоне 24-летний Роман Яремчук сыграл за 30 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

На счету форварда 12 матчей и 5 голов за сборную Украины.

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