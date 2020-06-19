Ляшко заявил, что говорить о возобновлении жесткого карантина по всей Украине рано
19 июня, 2020, 22:44
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что говорить о возвращении к тотальному карантину по всей Украине преждевременно
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, с 22 июня прописываются этапы входа в более жесткий карантин, который может быть локальным, региональным.
"Есть четыре индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция в течение трех дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические мероприятия", - сказал он.
Ляшко добавил, что ограничительные меры могут вводиться на территории конкретного населенного пункта.
Главный санитарный врач заявил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысок.
- Кабмин опубликовал новое постановление с изменениями карантина.
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