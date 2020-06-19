Ляшко заявил, что говорить о возобновлении жесткого карантина по всей Украине рано

19 июня, 2020, 22:44

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что говорить о возвращении к тотальному карантину по всей Украине преждевременно

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, с 22 июня прописываются этапы входа в более жесткий карантин, который может быть локальным, региональным.

"Есть четыре индикатора, и в случае, если в какой-то области один из этих индикаторов превышается, отслеживается тенденция в течение трех дней и региональная комиссия вводит ограничительные противоэпидемические мероприятия", - сказал он.

Ляшко добавил, что ограничительные меры могут вводиться на территории конкретного населенного пункта.

Главный санитарный врач заявил, что процент заполняемости коек для пациентов с COVID-19 невысок.