Лукашенко об отношениях с Путиным: ничего у нас с ним не искрит

19 июня, 2020, 15:52

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в отношениях с РФ Минску обязательно удастся решить все имеющиеся проблемы и у него "нормальные" отношения с Владимиром Путиным

Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Минске, сообщает БЕЛТА .

"Я только что с ним (Владимиром Путиным, - ред.) разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно произошла такая открытая, добрая беседа. Хотя многие здесь думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит ! Есть проблемы всегда", - сказал Лукашенко.

В конце 2019 года в российской прессе и политикуме активизировалась риторика о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.

24 декабря 2019 года Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не обсуждать создание совместного парламента и правительства в рамках переговоров о Союзном государстве.

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Также он заявил, что не поддержал размещение российской военной базы на территории Беларуси.

Создание таких надгосударственных органов было предусмотрено планом интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.