Лукашенко об отношениях с Путиным: ничего у нас с ним не искрит
Об этом Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который находится с визитом в Минске, сообщает БЕЛТА .
"Я только что с ним (Владимиром Путиным, - ред.) разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно произошла такая открытая, добрая беседа. Хотя многие здесь думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит ! Есть проблемы всегда", - сказал Лукашенко.
В конце 2019 года в российской прессе и политикуме активизировалась риторика о создании Союзного государства РФ и Белоруссии.
Обозреватели расценили это как начало политического давления на Минск с целью поглощения Беларуси Россией.
24 декабря 2019 года Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не обсуждать создание совместного парламента и правительства в рамках переговоров о Союзном государстве.
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Также он заявил, что не поддержал размещение российской военной базы на территории Беларуси.
Создание таких надгосударственных органов было предусмотрено планом интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства.
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