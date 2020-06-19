Курс валют: к концу недели гривня укрепилась к доллару
19 июня, 2020, 09:21
Национальный банк Украины 19 июня 2020 г. установил официальный курс гривни на отметке 26,76 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 19 июня официальный курс установлен на уровне 26,76 гривни за доллар. По состоянию на 18 июня курс составил 26,78 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 гривни за евро. По состоянию на 18 июня курс составлял 30,07 гривни.
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