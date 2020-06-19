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Espreso.tvОбществоКоронавирус был в Италии за более двух месяцев до выявления первого случая, - исследование

Коронавирус был в Италии за более двух месяцев до выявления первого случая, - исследование


фото: reuters
Коронавирус Sars-Cov-2 был в северной Италии уже в декабре, более чем за два месяца до того, как было подтверждено первый случай заболевания, и даже раньше, чем стало известно о коронавирусе в Китае

Об этом говорится в результатах исследования сточных вод, проведенного национальным Институтом здравоохранения, сообщает The Local.

Исследователи обнаружили генетические следы Sars-Cov-2 в образцах сточных вод, собранных в Милане и Турине в конце прошлого года, а также в Болонье в январе.

Эксперты по качеству воды исследовали 40 проб сточных вод, взятых с октября 2019 по февраль 2020 года. Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях двумя различными методами, показали наличие SARS-Cov-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 и в Болонье 29 января 2020.

Образцы с октября и ноября 2019 было негативными, что свидетельствует о том, что вируса, вероятно, в Италии еще не было.

Результаты "помогают понять начало распространения вируса в Италии", говорится в отчете института. Первый известный местный случай инфицирования в Италии был обнаружен в середине февраля.

Италия была первой европейской страной, пораженной вирусом, и первой в мире, которая ввела общенациональный карантин.

Первым известным случаем, кроме пары китайских туристов в Риме, был пациент в городе Кодоньо в регионе Ломбардия. 21 февраля правительство определило город так называемой "красной зоной" и распорядился закрыть ее, а затем еще десять городов в Ломбардии и Венето. До 9 марта карантин ввели по всей стране.

В феврале медицинские эксперты в Милане заявляли, что считают, что вирус "циркулировал незамеченным в течение нескольких недель" в Италии.

Данные соответствовали результатам, полученным в результате ретроспективного анализа образцов пациентов, госпитализированных во Франции, которые обнаружили положительные результаты.

В Испании также обнаружили генетические следы в пробах сточных вод, собранных в середине января в Барселоне, примерно за 40 дней до первого подтвержденного случая инфицирования.

Ранее сообщалось, что первые случаи коронавирусной болезни COVID-19 в Италии датируются январем, в Ломбардии вирус распространялся еще до проведения первых тестов.

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