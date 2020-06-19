Конвертируем лайки в продажи на бесплатной онлайн-конференции SMM Day

19 июня, 2020, 11:11

Аудитория Facebook во всем мире больше 2-х миллиардов пользователей, Instagram — больше миллиарда, а Tiktok пользуется уже более 800 миллионов людей в день

Использовать соцсети для продаж — один из самых эффективных способов, но как это делать правильно, не сливая бюджеты и получая самую высокую конверсию? SMM Day — это уже одиннадцатая бесплатная онлайн-конференция, посвященная эффективному продвижению товаров и услуг в социальных сетях. На конференции вы услышите ответы на все свои вопросы от 15 топовых SMM-менеджеров.

Спикеры:

Евгений Боднар — менеджер по развитию бизнеса в Viber Ukraine,

Евгений Григорьев — SMM Head в Алло и Xiaomi Ukraine,

Владимир Галика — Managing Partner в NGN.agency,

Александра Волощук — Marketing Communications Manager в Huawei Ukraine,

Влад Богуцкий — независимый SMM-консультант, преподаватель,

Алина Дыкуха — Head of Marketing Communications SendPulse,

Екатерина Дунаева — учредитель контент-агентства T-REX и одноименной школы по копирайтингу и SMM,

Вячеслав Полиновский — директор в AIR Academy.

А также представители Vodafone, Aviasales и других компаний расскажут свои кейсы для работы в соцсетях, поделятся трендами и системной информацией по продвижению.

Когда и где?

Конференция пройдет онлайн 26 июня, начало в 10:00

Что будет?

вы получите свежие идеи для своей SMM-стратегии;

освоите современные приемы коммуникаций и новые тренды;

поймете, как использовать каждую из соцсетей: Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube;

узнаете, как выделиться среди конкурентов;

как проводить мероприятия в сфере B2B;

как использовать YouTube для продвижения;

поймете, как стать успешным SMM-специалистом и начать зарабатывать больше;

узнаете кейсы, как пережить кризис и извлечь из него пользу;

получите системную информацию по всем важным и актуальным аспектам продвижения.

Для кого конференция?

Для начинающих и уже опытных SMM-специалистов, для фрилансеров и топ-менеджеров крупных компаний. А также для предпринимателей и тех, кто хочет продавать личный бренд в соцсетях.

На конференции вы сможете задать спикеру любой свой вопрос онлайн, получите подарки от партнеров, а также можете получить все записи и презентации этой и прошлой конференции SMM Day.

Уже хотите разобраться со всеми аспектами работы в соцсетях, систематизировать знания и на 100% повысить эффективность?

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, Sendpulse

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вам может быть интересно: https://webpromoexperts.net/courses/im/