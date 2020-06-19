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Espreso.tvХай-текКонвертируем лайки в продажи на бесплатной онлайн-конференции SMM Day

Конвертируем лайки в продажи на бесплатной онлайн-конференции SMM Day

Аудитория Facebook во всем мире больше 2-х миллиардов пользователей, Instagram — больше миллиарда, а Tiktok пользуется уже более 800 миллионов людей в день

Использовать соцсети для продаж — один из самых эффективных способов, но как это делать правильно, не сливая бюджеты и получая самую высокую конверсию? SMM Day — это уже одиннадцатая бесплатная онлайн-конференция, посвященная эффективному продвижению товаров и услуг в социальных сетях. На конференции вы услышите ответы на все свои вопросы от 15 топовых SMM-менеджеров. 

Спикеры: 

  • Евгений Боднар — менеджер по развитию бизнеса в Viber Ukraine, 
  • Евгений Григорьев — SMM Head в Алло и Xiaomi Ukraine, 
  • Владимир Галика — Managing Partner в NGN.agency, 
  • Александра Волощук — Marketing Communications Manager в Huawei Ukraine,
  • Влад Богуцкий — независимый SMM-консультант, преподаватель,
  • Алина Дыкуха — Head of Marketing Communications SendPulse,
  • Екатерина Дунаева — учредитель контент-агентства T-REX и одноименной школы по копирайтингу и SMM, 
  • Вячеслав Полиновский — директор в AIR Academy.

А также представители Vodafone, Aviasales и других компаний расскажут свои кейсы для работы в соцсетях, поделятся трендами и системной информацией по продвижению. 

Когда и где? 

Конференция пройдет онлайн 26 июня, начало в 10:00

Что будет? 

  • вы получите свежие идеи для своей SMM-стратегии;
  • освоите современные приемы коммуникаций и новые тренды; 
  • поймете, как использовать каждую из соцсетей: Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube;
  • узнаете, как выделиться среди конкурентов;
  • как проводить мероприятия в сфере B2B; 
  • как использовать YouTube для продвижения; 
  • поймете, как стать успешным SMM-специалистом и начать зарабатывать больше; 
  • узнаете кейсы, как пережить кризис и извлечь из него пользу; 
  • получите системную информацию по всем важным и актуальным аспектам продвижения. 

Для кого конференция? 

Для начинающих и уже опытных SMM-специалистов, для фрилансеров и топ-менеджеров крупных компаний. А также для предпринимателей и тех, кто хочет продавать личный бренд в соцсетях. 

На конференции вы сможете задать спикеру любой свой вопрос онлайн, получите подарки от партнеров, а также можете получить все записи и презентации этой и прошлой конференции SMM Day. 

Уже хотите разобраться со всеми аспектами работы в соцсетях, систематизировать знания и на 100% повысить эффективность? 

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, Sendpulse

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