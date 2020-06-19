Конвертируем лайки в продажи на бесплатной онлайн-конференции SMM Day
Использовать соцсети для продаж — один из самых эффективных способов, но как это делать правильно, не сливая бюджеты и получая самую высокую конверсию? SMM Day — это уже одиннадцатая бесплатная онлайн-конференция, посвященная эффективному продвижению товаров и услуг в социальных сетях. На конференции вы услышите ответы на все свои вопросы от 15 топовых SMM-менеджеров.
Спикеры:
- Евгений Боднар — менеджер по развитию бизнеса в Viber Ukraine,
- Евгений Григорьев — SMM Head в Алло и Xiaomi Ukraine,
- Владимир Галика — Managing Partner в NGN.agency,
- Александра Волощук — Marketing Communications Manager в Huawei Ukraine,
- Влад Богуцкий — независимый SMM-консультант, преподаватель,
- Алина Дыкуха — Head of Marketing Communications SendPulse,
- Екатерина Дунаева — учредитель контент-агентства T-REX и одноименной школы по копирайтингу и SMM,
- Вячеслав Полиновский — директор в AIR Academy.
А также представители Vodafone, Aviasales и других компаний расскажут свои кейсы для работы в соцсетях, поделятся трендами и системной информацией по продвижению.
Когда и где?
Конференция пройдет онлайн 26 июня, начало в 10:00
Что будет?
- вы получите свежие идеи для своей SMM-стратегии;
- освоите современные приемы коммуникаций и новые тренды;
- поймете, как использовать каждую из соцсетей: Telegram, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube;
- узнаете, как выделиться среди конкурентов;
- как проводить мероприятия в сфере B2B;
- как использовать YouTube для продвижения;
- поймете, как стать успешным SMM-специалистом и начать зарабатывать больше;
- узнаете кейсы, как пережить кризис и извлечь из него пользу;
- получите системную информацию по всем важным и актуальным аспектам продвижения.
Для кого конференция?
Для начинающих и уже опытных SMM-специалистов, для фрилансеров и топ-менеджеров крупных компаний. А также для предпринимателей и тех, кто хочет продавать личный бренд в соцсетях.
На конференции вы сможете задать спикеру любой свой вопрос онлайн, получите подарки от партнеров, а также можете получить все записи и презентации этой и прошлой конференции SMM Day.
Уже хотите разобраться со всеми аспектами работы в соцсетях, систематизировать знания и на 100% повысить эффективность?
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, Sendpulse
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