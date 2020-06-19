Коломойский и охранник Зеленского вывезли в лес ГП "Центрэнерго", - расследование
Об этом говорится в новом выпуске Watchdogs. Расследование. на "Прямом" .
Игорь Коломойский в последнее время ассоциируется с неким волшебником. Там, где он появляется, или речь идет о его интересах, происходят просто фантастические вещи.
Год назад в день, когда он вернулся в Украину, окружной суд признал национализацию "Привата" незаконной. Фокус в том, что это решение в пользу Коломойского принял судья Павел Вовк.
Так, об этой "приватовской" магии мы сегодня поговорим. Но что интересно, Коломойский совершенствует свои трюки, вот, например, накануне в Киеве исчез целый офис государственной компании "Центрэнерго".
Секрет этого номера очень прост - Игорь Валерьевич никогда не пройдет мимо государственного актива, который даст ему возможность заработать на нем хотя бы гривню. И формально руки у него останутся чистыми. Так как же одному олигарху удалось переместить целую госкомпанию в глухой лес?
"Центрэнерго" - это на 78% государственная компания - 20% тепловой генерации страны, которую производят 3 ТЭЦ. В цифрах - это очень много. Например всего за 4-й квартал 18-го года Центрэнерго показало чистую прибыль почти в 10 миллиардов гривен.
Тогда же начали говорить о приватизации компании. Правительство Гройсмана оценило акции государства в шесть миллиардов гривен. Впрочем, попытка продажи была неудачной, а дальнейшая судьба компании затерялась в сменах власти. А там, где кто-то теряет - кто-то и находит.
Летом прошлого года Центрэнерго возглавил никому неизвестный Владимир Потапенко. За год никто не нашел даже его фото.
Именно в этот период "Центрэнерго" стал близким и понятным Коломойскому, а вот с дЕебитом и крЕдитом что-то пошло не так. Вместо прибыли начали появляться долги. Причем, какие долги!
То есть, меньше чем за год менеджеры Коломойского загнали компанию в долги, стоимостью на все акции государства годом раньше!
Как возникли эти долги на днях рассказали наши коллеги из проекта Бигус-инфо. Заработков было два: первое - это уголь из России, который для украинских ТЭЦ покупали компании Коломойского.
Заработок номер два - это электричество, которое покупали ниже рыночной стоимости опять же компании Коломойского.
Сколько госкомпания недополучила на таких продажах электричества - почти 850 млн с июля 19-го по февраль 20-го.
Когда лавочку олигарха на миллиард решили прикрыть - офис государственного Центрэнерго внезапно переехал в лес, а на подъездах к санаторию в курортной Конча-Заспе, куда перевезли имущество и документы, появилась спецтехника.
В конце концов, Фонду госимущества пришлось проводить без преувеличения целую спецоперацию по замене лояльного к Коломойскому директора.
Нового директора назначили, но лесной офис госкомпании до сих пор напоминает цитадель времен Второй мировой.
Это выглядит более серьезно, чем многие предприятия даже "Укроборонпрома".
Говорить с нами здесь не захотели. Хотя мы пришли с одним простым вопросом: кто так упорно охраняет государственное предприятие от государства? У ворот видим одну единственную наклейку - "полиция охраны".
Этот полувоенный офис Центрэнерго охраняла не только полиция охраны. По данным наших источников там была еще частная охранная компания - ООО Секьюрайти. И это первая сенсация.
Их присутствие в лесном офисе подтверждает вот этот документ - договор на охрану от 28 февраля: с одной стороны его подписал тот самый Ярослав Громко, с другой - директор ООО Секьюрайти Павел Одинцов.
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