Кабмин планирует увеличить расходы на зарплаты медикам на 8 млрд грн с сентября, - Шмыгаль

19 июня, 2020, 19:24

Правительство планирует с 1 сентября повысить оклад всем врачам независимо от должности, увеличив расходы на это почти на 8 млрд грн

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства, передает ЕспресоTV .

"В этом году мы увеличим расходы на зарплаты всем медикам суммарно почти на 8 млрд грн. Я понимаю, что в условиях экономического кризиса это трудно сделать, но мы это сделаем", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, всем врачам, независимо от должности, правительство планирует повысить оклады на 75%.

Среднему медицинскому персоналу планируют повысить размер минимальной заработной платы на 50% (на около 2360 грн), младшим медицинским сестрам - на 25% минимальной заработной платы (ориентировочно на 1180 грн).

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