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Espreso.tvСпортФьюри не включил Кличко в топ-5 супертяжей в истории

Фьюри не включил Кличко в топ-5 супертяжей в истории


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не включил Владимира Кличко в топ-5 супертяжей в истории бокса

Об этом сообщает официальный instagram WBC.

Также Фьюри не нашел в рейтинге места для себя.

Топ-5 супертяжей в истории по версии Фьюри:

1. Мухаммед Али.
2. Ларри Холмс.
3. Леннокс Льюис.
4. Джо Луис.
5. Рокки Марчиано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

These are Tyson Fury's Top 5 Heavyweights of all time in no specific order! ⁣ ⁣ We think it's a GREAT one , would you change anything? ⁣ ⁣ Watch the complete interview in our YouTube Channel.⁣ ⁣ #WBC #Boxing #WBCtalks

Сообщение, распространенный World Boxing Council (@wbcboxing)

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