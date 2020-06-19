Фьюри не включил Кличко в топ-5 супертяжей в истории
19 июня, 2020, 17:15
1. Мухаммед Али.
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри не включил Владимира Кличко в топ-5 супертяжей в истории бокса
Об этом сообщает официальный instagram WBC.
Также Фьюри не нашел в рейтинге места для себя.
Топ-5 супертяжей в истории по версии Фьюри:
1. Мухаммед Али.
2. Ларри Холмс.
3. Леннокс Льюис.
4. Джо Луис.
5. Рокки Марчиано.
- 12 июня легендарный украинский боксер Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века.
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