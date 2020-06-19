Форвард "Реала" установил уникальное достижение в чемпионате Испании по футболу
19 июня, 2020, 14:22
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема уже восемь сезонов подряд забивает 20+ голов
Об этом сообщает football.ua.
Бензема отличился дублем в матче Ла Лиги против "Валенсии" (3: 0). Для француза эти голы стали 20-м и 21-м в текущем сезоне.
32-летний француз повторил достижение легендарных Альфредо Ди Стефано, Рауля Гонсалеса и Криштиану Роналду - раньше только эти трое игроков забивали от 20 голов за "Реал" в восьми сезонах подряд.
В текущем сезоне Карим Бензема провел 38 матчей, забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.
- 18 июня в 29-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Валенсию" со счетом 3: 0 .
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