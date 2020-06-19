 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорвард "Реала" установил уникальное достижение в чемпионате Испании по футболу

Форвард "Реала" установил уникальное достижение в чемпионате Испании по футболу


фото: Getty Images
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема уже восемь сезонов подряд забивает 20+ голов

Об этом сообщает football.ua.

Бензема отличился дублем в матче Ла Лиги против "Валенсии" (3: 0). Для француза эти голы стали 20-м и 21-м в текущем сезоне.

32-летний француз повторил достижение легендарных Альфредо Ди Стефано, Рауля Гонсалеса и Криштиану Роналду - раньше только эти трое игроков забивали от 20 голов за "Реал" в восьми сезонах подряд.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 38 матчей, забил 21 мяч и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 32 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать