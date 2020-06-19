ЕС встревожен планами РФ привлечь жителей ОРДЛО и Крыма к референдуму об обнулении президентских сроков Путина
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление ЕС о длительной агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, опубликованное во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Голосование по изменениям в Конституцию в России запланировано на 1 июля 2020 года. Новая правка предусматривает обнуление президентского срока и позволит президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти после действующей каденции.
"Недавнее приглашение Россией владельцев незаконных российских паспортов принять участие в будущем конституционном референдуме в России является еще одним нарушением духа Минских договоренностей и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе обеспокоены "попытками навязать российские законы и нормативно-правовые акты населению Украины в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, а также в неподконтрольных правительству районах Донбасса".
Одним из таких примеров ЕС считает "режим паспортизации", согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей получают российское гражданство по упрощенной процедуре, а иногда вынуждены использовать российские паспорта в повседневной жизни.
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В МИД Украины такие заявления российской оккупационной администрации называют очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность государства, подчеркивая, что участие владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе в российском референдуме ставит под сомнение результат общероссийского голосования.
Ранее МИД Украины в своем заявлении в отношении российских паспортов, противоправно навязанных жителям временно оккупированной АР Крым и города Севастополь российской оккупационной администрацией, назвал принудительную паспортизацию элементом репрессивной политики и системного давления государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации .
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