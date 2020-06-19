ЕС встревожен планами РФ привлечь жителей ОРДЛО и Крыма к референдуму об обнулении президентских сроков Путина

19 июня, 2020, 16:57

Намерения России обеспечить голосование жителям оккупированных Донбасса и Крыма на референдуме об изменениях в Конституцию РФ является очередным нарушением Минских договоренностей и суверенитета Украины

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление ЕС о длительной агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, опубликованное во время онлайн-заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Голосование по изменениям в Конституцию в России запланировано на 1 июля 2020 года. Новая правка предусматривает обнуление президентского срока и позволит президенту РФ Владимиру Путину остаться у власти после действующей каденции.

"Недавнее приглашение Россией владельцев незаконных российских паспортов принять участие в будущем конституционном референдуме в России является еще одним нарушением духа Минских договоренностей и суверенитета Украины", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе обеспокоены "попытками навязать российские законы и нормативно-правовые акты населению Украины в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе, а также в неподконтрольных правительству районах Донбасса".

Одним из таких примеров ЕС считает "режим паспортизации", согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей получают российское гражданство по упрощенной процедуре, а иногда вынуждены использовать российские паспорта в повседневной жизни.

Читайте также: Путин использует паспортизацию Донбасса на референдуме о своем "обнулении", - Bild

В МИД Украины такие заявления российской оккупационной администрации называют очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность государства, подчеркивая, что участие владельцев незаконно выданных паспортов гражданина РФ в Крыму и на Донбассе в российском референдуме ставит под сомнение результат общероссийского голосования.

Ранее МИД Украины в своем заявлении в отношении российских паспортов, противоправно навязанных жителям временно оккупированной АР Крым и города Севастополь российской оккупационной администрацией, назвал принудительную паспортизацию элементом репрессивной политики и системного давления государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации .