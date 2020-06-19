ЕС продлит экономические санкции против РФ за вооруженную агрессию против Украины, - Меркель

19 июня, 2020, 17:13

Лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России за вторжение в Украину еще на полгода

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Европейская правда".

"Мы вместе с Европейским советом решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев", - сказала Меркель после саммита ЕС.

По словам Меркель, Россия не выполняет Минские соглашения достаточно, чтобы говорить об отмене или смягчении санкций.

Президент Европейского совета Шарль Мишель также заявил о продлении санкций.

"Мы имели возможность выслушать Ангелу Меркель о последнем развитии с имплементацией Минских соглашений и это означает, что сейчас Совет может перейти к продлению санкций", - сказал Мишель.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал продление санкций, отметив, что они помогают сдерживать агрессию России.

"Я приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. С 2014 года санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию против Украины. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна полностью выполнять Минские договоренности", - написал он в Twitter.