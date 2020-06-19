Экс-нардепу Микитасю вернули 50 млн грн залога: он решил сесть в СИЗО

19 июня, 2020, 16:47

19 июня Высший антикоррупционный суд вернул 50 млн грн залога, внесенного за бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в организации завладения более 81 млн грн Нацгвардии

Об этом сообщает "Слово и дело" со ссылкой на руководительницу отдела коммуникаций ВАКС Олесю Чемерис.

"Представитель экс-нардепа и экс-президента Государственной строительной корпорации обратился с целью вернуть часть внесенного ранее залога. Суд принял решение о возвращении этой части лицу, внесшему этот залог", - сказала она.

Ранее адвокат Микитась сообщил, что он не планирует вносить остальные 50 млн грн залога из 100 млн грн, определенных ему апелляционной палатой ВАКС.

Напомним, 28 мая экс-президента "Укрбуда" отправили под арест с суммой залога в 100 млн грн

Апелляция отменила решение судьи первой инстанции Андрея Бицюка, который ограничился домашним арестом.

В суде прокурор доказывал, что домашний арест несет ряд рисков: он не предполагает залога, поэтому Микитасю вернули бы деньги, которые он уже вносил как залог. Прокурор заметил о наличии доказательств того, что Микитась раздумывал над убийством своих соучастников, что смог бы сделать и во время домашнего ареста

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