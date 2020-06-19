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Espreso.tvОбществоДиарея напоминает поток антиукраинского контента в интернете, - Супрун потролила Шария

Диарея напоминает поток антиукраинского контента в интернете, - Супрун потролила Шария

Экс-руководитель МЗ Ульяна Супрун написала пост о диарее и проиллюстрировала его фотографией блогера Анатолия Шария

Пост размещен на странице Супрун в Facebook.

"Лето приносит жару, урожай, путешествия и иногда диарею. Бывает и такое, что диарея имеет хронический характер и напоминает поток антиукраинского контента в интернете", - написала она.

Большинство случаев острой диареи проходят в течение двух суток без лечения антибиотиками. Впрочем, для диагностики и лечения следует сдать кал на анализ, напоминает Супрун.

"В случае подозрения бактериальной инфекции немедленно обращайтесь к врачу. Он пропишет антибиотик в дополнение к терапии, направленной на прекращение поноса", - отметила ексминистерка.

Она добавила: если диарею вызвали вирусы, то остается ждать выздоровления и предотвращать обезвоживание.

"В случае диареи сразу следует пить много воды с сахаром и солью, или даже минеральным комплексом для восстановления электролитного баланса после обезвоживания. Помните, если диарея продолжается более двух дней, нужно обратиться к врачу - семейному, а затем к гастроэнтерологу или эндокринологу, если вам посоветует это сделать семейный врач", - пишет Супрун.

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