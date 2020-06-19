Двое работников "Киевпастранса" заразились коронавирусом, - Кличко

19 июня, 2020, 16:59

У двух работников администрации автопарка коммунального предприятия "Киевпастранс" обнаружили коронавирус

Об этом на брифинге сказал Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Еспресо.TV.

"На днях в коммунальном предприятии "Киевпастранс" обнаружили двух человек с заболеванием коронавирусом. Это работники администрации автопарка, которые не выходят на рейсы с пассажирами", - сказал Кличко.

Он сообщил, что у этих людей болезнь протекает в легкой форме, сейчас они на самоизоляции за пределами столицы, потому что не являются киевлянами.

"Эти работники жили в общежитии предприятия. Круг контактных лиц выявили и обследовали, больных среди них нет. В общежитии провели усиленную дезинфекцию", - добавил мэр.

Он отметил, что все водители общественного транспорта в Киеве ежедневно проходят медицинский осмотр и измерение температуры, и если у кого-то проявляют признаки заболевания, такого человека не допускают к работе и отправляют на обследование.

Общественный коммунальный транспорт в столице дезинфицируют несколько раз в день, заметил Кличко.

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