ДТП Зайцевой в Харькове: подсудимая выплатила двум пострадавшим по 31 грн 67 копеек из присужденных 3 млн компенсации, - адвокат

19 июня, 2020, 18:15

Елена Зайцева, которую признали виновной в смертельном ДТП с шестью жертвами и пятью травмированными, выплатила двум пострадавшим по 31 грн 67 копеек

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева в комментарии Укринформа.

"Зайцева сегодня выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - отметила Матвеева.

По ее словам, при этом по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.

"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской и должен уплатить такую же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.

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