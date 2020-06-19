ДТП Зайцевой в Харькове: подсудимая выплатила двум пострадавшим по 31 грн 67 копеек из присужденных 3 млн компенсации, - адвокат
Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева в комментарии Укринформа.
"Зайцева сегодня выплатила двум пострадавшим компенсацию по 31,67 грн каждому. Есть подтверждение, что они получили средства, выплачиваемые в рамках исполнительного производства", - отметила Матвеева.
По ее словам, при этом по решению суда Зайцева должна выплатить всем пострадавшим около 3 млн грн.
"Что касается второго осужденного за то же ДТП - Геннадия Дронова, который отбывает срок в Полтавской и должен уплатить такую же компенсацию, то сейчас сведений о поступлении выплат от него нет", - добавила адвокат.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывал ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов заявил, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой . Адвокат отметил, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет.
- Ранее Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой.
- Впоследствии Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова.
- 3 апреля 2020 года Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции по заключению на 10 лет виновников ДТП в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова
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