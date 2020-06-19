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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты совершили 5 обстрелов, ранены два украинских военных

День в зоне ООС: оккупанты совершили 5 обстрелов, ранены два украинских военных


фото: pressjfo.news
19 июня российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты использовали запрещенные минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности.

Неподалеку Крымского утром противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Впоследствии, вблизи Шумов агрессор обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

А по окрестностям Орехово противник выпустил 6 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Наших защитников у Хутора Вольный враг обстреливал из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Состояние их здоровья удовлетворительное.

 

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