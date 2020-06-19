Была нарушена процедура назначения Семочко, - Бабиков о подозрении Порошенко

19 июня, 2020, 10:28

Первый заместитель директора Держбюро расследований Александр Бабиков рассказал о подозрении, врученном пятому президенту Петру Порошенко

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

Бабиков отметил, что он руководит управлением ГБР по расследованию военных преступлений.

Он ответил на вопрос, в чем заключается правонарушение, которое якобы допустил Порошенко - "незаконное" назначение первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Ведь по законодательству он имеет полномочия назначать первого заместителя главы Службы внешней разведки.



"Когда не соблюдается процедура, тогда речь идет о превышении служебных полномочий. То, что Порошенко и инкриминируется как раз и его соучастнику тоже (речь о бывшем главе Службы внешней разведки и действующего заместителя министра иностранных дел Егоре Божко, - ред.). Что инкриминируется Порошенко на момент, когда выдавался указ (о назначении Семочко), должность первого заместителя была занята, на ней работала соответствующее лицо. Нельзя издать указ и назначить человека при отсутствии вакансии. Тем более, если закон прямо говорит, что может быть только один первый зам. Как можно было действовать по закону? На первом этапе должен был быть изменен закон, затем руководитель Службы внешней разведки Украины (СВРУ) мог подготовить представление, подать его в СНБО. Там бы его изучили, рассмотрели кандидатуру на вопрос соответствия национальным интересам этого человека , возможности выполнения им функциональных обязанностей, и того, что он не будет представлять угрозу для расшифровки нашей агентуры , резидентуры за рубежом. И только после этого, с получением соответствующих выводов подавать на подпись президенту ", - сказал Бабиков.

По его словам, не было вакансии и представление не подавалось и не рассматривался в СНБО.

"Появляется указ о назначении на несуществующую должность. Этот указ попадает на выполнение руководителю СВРУ. Действуя по закону, он должен был поступить двумя способами: первый - обратиться к автору, подписавшего указ, и сообщить о том, что вакансии нет и нарушен порядок назначения, и второе - обратиться в судебные органы для отмены этого указа. Он этого не зробив.Тому, изучив все эти материалы, следствие и прокуратура приняли решение о том, что есть достаточно оснований для предъявления подозрения пятом президенту ", - сказал Бабиков.

Он отметил, что представление от Егора Божко на назначение Семочко не было и процедура нарушена в несколько этапов и она не могла быть запущена.

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