Американские F-22 перехватили стратегические бомбардировщики РФ вблизи Аляски

19 июня, 2020, 11:42

Американские истребители F-22 Raptor снова перехватывали российских бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски

Об этом сообщает CNN .

Американские военные самолеты перехватили две группы российских бомбардировщиков, которые вошли в отличительную зону противовоздушной обороны у побережья Аляски. Отмечается, что это второй инцидент за последнюю неделю.

Российские самолеты подошли к берегам Аляски на расстояние 60 километров, но оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное воздушное пространство США.

США считают, что некоторые полеты самолетов РФ являются обычными учебными миссиями. Но такая интенсивность может указывать на то, что Москва хочет дать понять, что она намерена не отставать от американских полетов в российских прибрежных регионах.