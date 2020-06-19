 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАмериканские F-22 перехватили стратегические бомбардировщики РФ вблизи Аляски

Американские F-22 перехватили стратегические бомбардировщики РФ вблизи Аляски

Американские истребители F-22 Raptor снова перехватывали российских бомбардировщиков Ту-95 вблизи Аляски

Об этом сообщает CNN .

Американские военные самолеты перехватили две группы российских бомбардировщиков, которые вошли в отличительную зону противовоздушной обороны у побережья Аляски. Отмечается, что это второй инцидент за последнюю неделю.

Российские самолеты подошли к берегам Аляски на расстояние 60 километров, но оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая суверенное воздушное пространство США.

США считают, что некоторые полеты самолетов РФ являются обычными учебными миссиями. Но такая интенсивность может указывать на то, что Москва хочет дать понять, что она намерена не отставать от американских полетов в российских прибрежных регионах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать