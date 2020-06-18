Зеленский на конференции лидеров стран Восточного партнерства заявил, что Украина "требует полноправного членства в ЕС"
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, передает пресс-служба ОП.
"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции партнеров. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - заявил Зеленский .
Президент выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами.
"Эта встреча - прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", - отметил Зеленский.
Президент поблагодарил Евросоюз за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которая является важной и своевременной.
По его словам, Украина рассчитывает на сотрудничество в закупке вакцины против COVID-19, как только она будет изготовлена.
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