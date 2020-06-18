За сутки в ВСУ обнаружили еще 18 новых случаев заражения коронавирусом

18 июня, 2020, 11:42

За прошедшие сутки зарегистрировано восемнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 в рядах Вооруженных сил Украины

Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 18 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 148 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных исходов - 4. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, 70 человек ", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Винницкая районная больница, Александровская клиническая больница и Днепропетровская городская больница - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская области - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 работник ВС Украины).

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них за сутки - 829.

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