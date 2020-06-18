За сутки в ВСУ обнаружили еще 18 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщило командование Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Винницкая районная больница, Александровская клиническая больница и Днепропетровская городская больница - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская области - 2 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая область - 1 военнослужащий, Винницкая область - 1 работник ВС Украины).
Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.
- По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них за сутки - 829.
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