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Espreso.tvОбществоЗа сутки в Киеве обнаружили 58 заражений коронавирусом, один человек умер, - Кличко

За сутки в Киеве обнаружили 58 заражений коронавирусом, один человек умер, - Кличко

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 58 человек

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Еще на 58 человек за минувшие сутки увеличилось количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание коронавирусом. Один человек умер. На сегодня в столице уже 4084 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал мэр.

Заболели: 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 11. В Оболонском - 8. И в Святошинском районе - 7 случаев.

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