Испугается и не полетит в США: Украинский боксер поиздевался над Ломаченко
Об этом Редкач написал в Instagram.
Таким образом он прокомментировал видео с тренировки Лопеса, где он работает на перекладине.
"Ломаченко увидит это видео и еще на полгода останется в Украине. Он не прилетит в США. Пожалуйста, больше не выкладывай такие видео", - посоветовал Редкач.
30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо, во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США.
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.
- 14 мая Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой.
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