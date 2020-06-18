Испугается и не полетит в США: Украинский боксер поиздевался над Ломаченко

18 июня, 2020, 12:47

Украинский боксер Иван Редкач посоветовал не показывать Василию Люмаченко видео тренировок американца Теофимо Лопеса, чтобы его не напугать

Об этом Редкач написал в Instagram.

Таким образом он прокомментировал видео с тренировки Лопеса, где он работает на перекладине.

"Ломаченко увидит это видео и еще на полгода останется в Украине. Он не прилетит в США. Пожалуйста, больше не выкладывай такие видео", - посоветовал Редкач.

30 января, Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк наказала Ивана Редкача за укус Дэнни Гарсии за плечо, во время поединка за статус претендента на титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Украинец не сможет год проводить боксерские поединки в США.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на сентябрь.

14 мая Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой.

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