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Espreso.tvОбществоВСУ получили первый модернизированный беспилотник

ВСУ получили первый модернизированный беспилотник

Вооруженные силы Украины получили первый модернизированный беспилотник SPECTATOR-M1

Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".

"Это первая поставка ВСУ беспилотного авиационного комплекса этой модификации. SPECTATOR-M1 - наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета "КПИ", в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава правления ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Вячеслав Проценко.

БПАК предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное.

Один беспилотник может находится в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км.

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