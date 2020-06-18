ВСУ получили первый модернизированный беспилотник
Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром".
"Это первая поставка ВСУ беспилотного авиационного комплекса этой модификации. SPECTATOR-M1 - наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета "КПИ", в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы", - сообщил глава правления ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева Вячеслав Проценко.
БПАК предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное.
Один беспилотник может находится в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км.
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