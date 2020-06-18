Возвращение во времена Януковича - Бессмертный о делах против Порошенко
18 июня, 2020, 21:56
Дипломат Роман Бессмертный назвал дела против пятого президента Украины Петра Порошенко "политическими с реваншистским подтекстом"
Об этом он написал в Facebook.
"Дуэль двух президентов Украины - это большая беда. Эта конфликтная парадигма не дает ответа о будущем Украины", - отметил Бессмертный.
Он добавил, что этой ситуацией воспользуется враг.
"Хочу напомнить РФ нужна дорога на Крым, нужна подача воды. Кремль мечтал и мечтает зайти в Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области", - написал дипломат.
Он прокомментировал дела против пятого президента.
"Правовая обертка дел против Порошенко - политическая с реваншистским подтекстом. Это возвращение во времена Януковича", - подытожил политик.
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