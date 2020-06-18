Возвращение во времена Януковича - Бессмертный о делах против Порошенко

18 июня, 2020, 21:56

Об этом он написал в Facebook.

"Дуэль двух президентов Украины - это большая беда. Эта конфликтная парадигма не дает ответа о будущем Украины", - отметил Бессмертный.

Он добавил, что этой ситуацией воспользуется враг.

"Хочу напомнить РФ нужна дорога на Крым, нужна подача воды. Кремль мечтал и мечтает зайти в Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области", - написал дипломат.

Он прокомментировал дела против пятого президента.

"Правовая обертка дел против Порошенко - политическая с реваншистским подтекстом. Это возвращение во времена Януковича", - подытожил политик.