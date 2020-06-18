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Espreso.tvОбществоВозвращение во времена Януковича - Бессмертный о делах против Порошенко

Возвращение во времена Януковича - Бессмертный о делах против Порошенко

Дипломат Роман Бессмертный назвал дела против пятого президента Украины Петра Порошенко "политическими с реваншистским подтекстом"

Об этом он написал в Facebook.

"Дуэль двух президентов Украины - это большая беда. Эта конфликтная парадигма не дает ответа о будущем Украины", - отметил Бессмертный.

Он добавил, что этой ситуацией воспользуется враг.

"Хочу напомнить РФ нужна дорога на Крым, нужна подача воды. Кремль мечтал и мечтает зайти в Одесскую, Херсонскую, Николаевскую области", - написал дипломат.

Он прокомментировал дела против пятого президента.

"Правовая обертка дел против Порошенко - политическая с реваншистским подтекстом. Это возвращение во времена Януковича", - подытожил политик.

 

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