Ветеранов, которые на параде Победы будут сидеть рядом с Путиным, отправили на двухнедельный карантин - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg.
По словам двух российских чиновников, участвующих в подготовке парада, это сделано для того, чтобы избежать заражения Путина коронавирусом.
Около 80 ветеранов были отправлены на двухнедельный карантин в один из пансионатов за пределами Москвы.
Bloomberg пишет, что решение о двухнедельной изоляции пожилых ветеранов - часть суровых мер, принимаемых Кремлем для защиты Путина от коронавируса.
С начала пандемии в России коронавирусом заразились ряд высокопоставленных российских чиновников из окружения Путина, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сам Путин с марта самоизолировался в своей резиденции Ново-Огарево под Москвой, на входе в которую установили специальный дезинфицирующий тоннель для защиты от коронавируса.
В России ежедневно фиксируют более 8000 новых случаев коронаввруса. С начала пандемии заболели более 550 тысяч россиян, почти 7,5 тысячи из них умерли.
Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Бразилии.
В 2020 году в России отменили парад 9 мая из-за пандемии коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин перенес его на 24 июня.
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