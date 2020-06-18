Ветеранов, которые на параде Победы будут сидеть рядом с Путиным, отправили на двухнедельный карантин - Bloomberg

18 июня, 2020, 12:59

В России изолировали ветеранов Второй мировой войны, которые должны присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня рядом с президентом Владимиром Путиным

Об этом пишет Bloomberg.

По словам двух российских чиновников, участвующих в подготовке парада, это сделано для того, чтобы избежать заражения Путина коронавирусом.

Около 80 ветеранов были отправлены на двухнедельный карантин в один из пансионатов за пределами Москвы.

Bloomberg пишет, что решение о двухнедельной изоляции пожилых ветеранов - часть суровых мер, принимаемых Кремлем для защиты Путина от коронавируса.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились ряд высокопоставленных российских чиновников из окружения Путина, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам Путин с марта самоизолировался в своей резиденции Ново-Огарево под Москвой, на входе в которую установили специальный дезинфицирующий тоннель для защиты от коронавируса.

В России ежедневно фиксируют более 8000 новых случаев коронаввруса. С начала пандемии заболели более 550 тысяч россиян, почти 7,5 тысячи из них умерли.

Россия занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Бразилии.

В 2020 году в России отменили парад 9 мая из-за пандемии коронавируса. Позже президент РФ Владимир Путин перенес его на 24 июня.