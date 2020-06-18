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Espreso.tvОбществоВерховный суд признал неправомерным вывод банка Бахматюка с рынка в 2015 году

Верховный суд признал неправомерным вывод банка Бахматюка с рынка в 2015 году

17 июня Верховный суд признал противоправными действия НБУ по выводу с рынка банка Олега Бахматюка "Финансовая инициатива" и отменил постановление правления Национального банка

Об этом сообщает пресс-служба UkrLandFarming.

Верховный суд вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления Национального банка Украины по выведению банка "Финансовая инициатива" с рынка. Суд признал противоправными действия НБУ и отменил постановление правления Национального банка.

Основным аргументом НБУ о признании банка "Финансовая инициатива" неплатежеспособным было невыполнение банком обязательств по кредитам рефинансирования НБУ в размере 1 977 800 000 грн, или 13,1% всех обязательств банка, в залоге которого были облигации внутреннего государственного займа.

Как установил суд, на момент отнесения к категории неплатежеспособных данные обязательства банка "Финансовая инициатива" были полностью погашены в результате списания НБУ залога ОВГЗ по заниженной цене.

  • Напомним, 22 ноября 2019 года МВД Украины внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти
  • 5 июня Печерской районный суд. Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка
  • Отметим, дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банка в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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