В зоне ООС 93-я бригада "Холодный Яр" уничтожила грузовик оккупантов с боеприпасами
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба бригады.
"Сегодня 93 бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик оккупантов с боеприпасами. Этому предшествовало уничтожение двух минометов российских террористических войск", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что уничтожили минометные расчеты, которые в предыдущие недели обстреливали Объединенные силы запрещенными снарядами.
"В последние недели российские наемники обстреливали позиции холодноярцев из минометов 120 калибра, запрещенных Минском. Артразведка бригады засекла, откуда велся огонь и с помощью беспилотника обнаружила место нахождения минометных расчетов. Оккупантов заставили молчать, полностью разбив их укрепления и оружие. Сегодня утром наши бойцы заметили у этих позиций грузовик оккупантов. Террористы то ли подвезли БК, то ли наоборот решили перевезти оттуда боекомплект, который уцелел. В любом случае 93 бригада Холодный Яр помешала их планам. И теперь эти мины и снаряды больше никогда не полетят в сторону наших защитников", - сообщили бойцы ООС.
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