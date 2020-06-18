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Espreso.tvСпортВ Японии нашли мертвым украинского спортсмена

В Японии нашли мертвым украинского спортсмена


фото: фото з соцмереж
Тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко обнаружено на горе Фудзияма

Об этом сообщает Kyodo.

Марафонец и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез после того, как решил подняться на Фудзияму в начале марта. Он прибыл в Токио для участия в международном марафоне, который затем был отменен из-за вспышки коронавируса.

Посольство Украины 7 марта обратилось в полицию Токио с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена, который, в одиночку попробовал совершить восхождение на Фудзияму.

12 мая полиция обнаружила тело неизвестного мужчины возле вершины самой высокой горы Японии. Теперь стало известно, что им оказался Алексей Борисенко.

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