В Японии нашли мертвым украинского спортсмена
18 июня, 2020, 13:19
Тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко обнаружено на горе Фудзияма
Об этом сообщает Kyodo.
Марафонец и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез после того, как решил подняться на Фудзияму в начале марта. Он прибыл в Токио для участия в международном марафоне, который затем был отменен из-за вспышки коронавируса.
Посольство Украины 7 марта обратилось в полицию Токио с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена, который, в одиночку попробовал совершить восхождение на Фудзияму.
12 мая полиция обнаружила тело неизвестного мужчины возле вершины самой высокой горы Японии. Теперь стало известно, что им оказался Алексей Борисенко.
- 8 марта стало известно, что в Японии при подъеме на гору Фудзияма исчез украинский спортсмен и тренер Алексей Борисенко.
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