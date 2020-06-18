В Украине стартует бесплатный онлайн фестиваль "Неделя швейцарского кино"

18 июня, 2020, 11:15

19 июня на сайте swissfilm.org.ua стартует фестиваль "Неделя швейцарского кино"

Мероприятие, организованное Посольством Швейцарии совместно с компанией Arthouse Traffic, в 2020 г. впервые пройдет онлайн, и в четвертый раз представит в своей программе самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами - увидеть их можно бесплатно в любое удобное время до 28 июня включительно.

В этом году фестиваль сосредотачивается на гендерном равенстве - одной из глобальных целей устойчивого развития ООН. В его программу вошли 4 ленты, снятые режиссером, представляющие разнообразие женских взглядов.

В рамках фестиваля 22 июня в 20:00 состоится онлайн-дискуссия на тему "Female gaze: гендерное равенство в современном кино". Ее участники и участницы обсудят гендерное равенство в киноиндустрии Украины и Швейцарии - одинаковые условия для создания фильмов для женщин и мужчин, нуждается ли индустрия во введении квот и высоко ли находится "стеклянный потолок" для профессионалок, которые делают карьеру в кино. Гендерная репрезентация - тема, которая остро дискутируется в мировой индустрии уже давно, а с начала движения #MeToo стала более актуальной. К обсуждению присоединятся Юлия Синькевич, продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля, Петра Бьондини Фольпе, режиссер фильма "Божественный порядок", Владимир Яценко, продюсер фильмов "Атлантида", "Домой", "Дикое поле", Клод Вильд, Посол Швейцарии в Украине. Модерировать дискуссию будет Дария Бадьйор, кинокритик, куратор кинофестиваля "Киевская неделя критики".

Программа фестиваля:

• драма "Счастливый Лазарь", реж. Аличе Рорвахер

• комедия "Стрикер", реж. Петер Луизе

• мелодрама "По ветру", реж. Беттина Оберли

• анимационный фильм "Жизнь Кабачка", реж. Клод Баррас

• драма "Невинный", реж. Симон Жакме

• мелодрама "Вокруг Луизы", реж. Ольга Баиллиф

• историческая драма "Божественный порядок", реж. Петра Бьондини Фольпе

• мелодрама "Мечта Катрины", реж. Дарио и Мирко Бишофбергеры

• трагикомедия "Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы", реж. Михаэль Штайнер

• мелодрама "7 дней", реж. Роландо Колла

Четвертая "Неделя швейцарского кино", организованная Посольством Швейцарии в Украине и компанией Arthouse Traffic, проходит на сайте swissfilm.org.ua с 19 по 28 июня.