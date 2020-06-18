В Украине по сравнению с мартом количество тестирований увеличилось в 200 раз, - Ляшко

Об этом на брифинге заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Еспресо.TV.

"В Украине количество тестирований по сравнению с мартом (первый случай COVID-19 в Украине был лабораторно подтвержден в марте, - ред.) выросло в 200 раз. Ранее мы проводили 300-400 тестов в неделю, сегодня - 12 тыс. ПЦР тестов в день . Сегодня (18 июня, - ред.) мы провели 12 тыс. ПЦР тестов и 8 тыс. ИФА тестов, то есть проводим в сутки уже около 20-25 тыс. тестирований", - отметил Ляшко.

Он отметил, что сейчас ПЦР-тестирование проводят 69 лабораторий, с начала пандемии в Украине только 3 лаборатории делали ПЦР-тестирование, ИФА-тестирования сейчас проводят 159 лабораторий.

Главный госсанврач напомнил, что было выделено и перечислено для лабораторных центров Минздрава, в которых проводят тестирование, 600 млн грн, из них почти половина идет на лабораторное оборудование и закупку ПЦР-тестов.

По состоянию на 18 июня в Украине подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них за сутки - 829.

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