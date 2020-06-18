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Espreso.tvОбществоВ Ровенском онкодиспансере у пяти человек обнаружили коронавирус

В Ровенском онкодиспансере у пяти человек обнаружили коронавирус


фото: reuters
В Ровенском онкологическом диспансере подтвердили коронавирусное заболевание СOVID-19 у младшего медработника

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА в Facebook.

"В Ровенском онкодиспансере один подтвержденный случай заболевания COVID-19 у младшего медицинского персонала. Он находится на самоизоляции", - говорится в сообщении.

В учреждении проведено 219 проб ИФА-диагностики, из них 4 - положительные. Этим людям проводят ПЦР-исследования.

"Хирургический корпус находится на обсервации. Проводится дезинфекция помещений, впоследствии заведение приступит к работе в обычном режиме", - отметили в ОГА.

 

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