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Espreso.tvОбществоВ РФ священник-антисемит Николай Романов захватил женский монастырь и готовится отражать штурм

В РФ священник-антисемит Николай Романов захватил женский монастырь и готовится отражать штурм


фото: svoboda.org
Российский схиигумен Сергий (Николай Романов) при поддержке казаков взял под контроль женский монастырь возле Екатеринбурга

Об этом сообщает ВВС Украина .

Романов заявил, что полиции и церковным органам придется брать монастырь штурмом.

Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель с сестрами, ведь не разделяет позицию схиигумена Сергия, который призвал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией".

"Из дома Матери Божьей никуда не пойду. На сердце спокойно, совесть меня не разоблачает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом", - сказал схиигумен.

Он продолжает проводить обряды экзорцизма, исповедовать и причащать, несмотря на запрет митрополита.

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