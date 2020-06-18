В РФ священник-антисемит Николай Романов захватил женский монастырь и готовится отражать штурм
18 июня, 2020, 20:56
Российский схиигумен Сергий (Николай Романов) при поддержке казаков взял под контроль женский монастырь возле Екатеринбурга
Об этом сообщает ВВС Украина .
Романов заявил, что полиции и церковным органам придется брать монастырь штурмом.
Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель с сестрами, ведь не разделяет позицию схиигумена Сергия, который призвал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией".
"Из дома Матери Божьей никуда не пойду. На сердце спокойно, совесть меня не разоблачает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом", - сказал схиигумен.
Он продолжает проводить обряды экзорцизма, исповедовать и причащать, несмотря на запрет митрополита.
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