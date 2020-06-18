В РФ священник-антисемит Николай Романов захватил женский монастырь и готовится отражать штурм

18 июня, 2020, 20:56

Российский схиигумен Сергий (Николай Романов) при поддержке казаков взял под контроль женский монастырь возле Екатеринбурга

Об этом сообщает ВВС Украина .

Романов заявил, что полиции и церковным органам придется брать монастырь штурмом.

Настоятельница монастыря монахиня Варвара покинула обитель с сестрами, ведь не разделяет позицию схиигумена Сергия, который призвал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией".

"Из дома Матери Божьей никуда не пойду. На сердце спокойно, совесть меня не разоблачает. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, брать монастырь придется штурмом", - сказал схиигумен.

Он продолжает проводить обряды экзорцизма, исповедовать и причащать, несмотря на запрет митрополита.