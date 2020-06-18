В Одесской области произошла вспышка коронавируса: район изолировали

Об этом сообщает пресс-служба Болградской районной госадминистрации.

В Болградском районе лабораторно подтвердили 84 случая заражения COVID-19. Для противодействия распространению инфекции было принято решение с сегодняшнего дня запретить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом. Также в районе были закрыты два села - Дмитровка и Криничная.

С 22 июня местные власти запрещают функционирование рынков, работу субъектов хозяйствования, которая предполагает принятие посетителей, в том числе предприятий общественного питания. Также прекратится работа учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения и др.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что крупнейшие очаги заражения в регионе были зафиксированы в Одессе - 291, а также в Болградском и Подольском районах - 84 и 447 зараженных соответственно. Всего в области зарегистрировано 1161 случай, из которых выздоровели 513 человек.

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