В Одесской области чиновников Минобороны уличили в хищении 11 млн грн

18 июня, 2020, 19:24

Должностных лиц Министерства обороны уличили в присвоении 11 млн гривен государственных средств во время строительства казарм

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Финансовую сделку организовали должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны по предварительному сговору с несколькими частными строительными фирмами.

"В ходе выполнения подрядных строительных работ должностные лица подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки. Несмотря на это, они перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали", - пояснили в СБУ.

Госаудитслужба и СБУ провели проверку строительства двух казарм улучшенной планировки в одном из военных городков в поселке Черноморское. По результатам аудита выявили факты невыполнения работ на сумму свыше 11 млн грн.

"Правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании МО Украины, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Во время следственных действий изъяты доказательства, в частности документация, подтверждающая сделку с бюджетными средствами", - говорится в сообщении.

Организатору коррупционной схемы, директору строительной компании и двум руководителям Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления объявили подозрения. Их подозревают в присвоении / растрате имущества и служебном подлоге.