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Espreso.tvОбществоВ некоторых областях Украины может быть введен жесткий карантин с 22 июня, - Ляшко

В некоторых областях Украины может быть введен жесткий карантин с 22 июня, - Ляшко


фото: moz.gov.ua
Министерство здравоохранения разработало сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине, по худшему сценарию жесткий карантин в некоторых регионах могут ввести с 22 июня

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Еспресо.TV.

"Этот график показывает: если мы движемся без сезонности, то в некоторых областях страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня", - сказал Ляшко.

Он отметил, что есть высокая вероятность того, что Украина сможет пройти лето без карантина.

"Главное сейчас придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин", - сказал Ляшко.

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