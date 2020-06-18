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Espreso.tvОбществоВ Нафтогазе до сих пор решают, подавать ли новые иски против Газпрома

В Нафтогазе до сих пор решают, подавать ли новые иски против Газпрома


фото: rbc.ua
В Нафтогазе оценивают перспективы победы в новых делах против Газпрома на $ 17,3 млрд

Об этом сообщила советник главы НАК Елена Зеркаль во время брифинга, передает hromadske.

"Пока рано говорить, что новые дела против Газпрома начаты. Эти возможные судебные иски являются достаточно ценными, поэтому мы хотим сначала оценить перспективы победы перед тем, как тратить средства", - сообщила Зеркаль.

Она добавила, что Нафтогаз не хочет предоставлять Газпрому "возможности для обвинения в несоблюдении контрактных обязательств" в рамках договоренностей 2019 года.

  • Напомним, в начале апреля Витренко заявил, что Нафтогаз оценил новые требования к Газпрому в $ 17,3 млрд. Ранее Витренко заявил, что прежде чем обращаться к арбитражей, Нафтогаз пытаться обсудить получения этой компенсации с Газпромом.
  • В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали детали о потенциальных претензиях компании к Газпрому на $ 17,3 млрд в новых арбитражах.
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