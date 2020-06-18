В Киеве до 19 июля ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе
18 июня, 2020, 21:04
В Киеве с 19 июня до 19 июля частично ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе
Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"На Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничат движение с 8:00 19 июня до 19 июля", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на Воздухофлотском путепроводе начинают противоаварийные работы. Продлятся они до 19 июля.
Во время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет ограничено движение под путепроводом на одну полосу в сторону Святошино.
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