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Espreso.tvОбществоВ Киеве до 19 июля ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе

В Киеве до 19 июля ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе

В Киеве с 19 июня до 19 июля частично ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Воздухофлотском путепроводе и под ним частично ограничат движение с 8:00 19 июня до 19 июля", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Воздухофлотском путепроводе начинают противоаварийные работы. Продлятся они до 19 июля.

Во время работ движение на путепроводе будет частично ограничено. Также будет ограничено движение под путепроводом на одну полосу в сторону Святошино.

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