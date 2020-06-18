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Espreso.tvСпортВ экс-тренера "Барселоны" обнаружили неизлечимую болезнь

В экс-тренера "Барселоны" обнаружили неизлечимую болезнь


фото: Getty Images
У бывшего тренера испанского футбольного клуба "Барселона" Хуана Карлоса Унсуэ диагностировали неизлечимую болезнь - боковой амфиотрофичный синдром

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, бывший ассистент главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике - неизлечимо болен. У Унсуэ - боковой амиотрофический склероз - болезнь, которая не подлежит лечению, больные ею могут надеяться только на поддерживающую терапию. Впоследствии она приводит к параличу.

Во время игровой карьеры 53-летний Унсуэ выступал на позиции вратаря. Он начинал карьеру в "Осасуной", а затем перешел в "Барселону", где был дублером Андони Субисарреты. Также играл за "Севилью", "Тенерифе" и "Овьедо". Завершил выступления в 2003 году.

Унсуэ начал тренерскую карьеру в качестве тренера вратарей в "Барселоне" - сначала под руководством Франка Райкарда, а затем Хосепа Гвардиолы. Самостоятельно возглавлял "Нумансию" и "Расинг". Позже стал ассистентом Луиса Энрике в "Сельте" и "Барселоне".

В 2017 году Хуан Карлос Унсуэ после отставки Луиса Энрике претендовал на пост главного тренера "Барселоны", однако в итоге возглавил "Сельту". Последним местом работы тренера была "Жирона".

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