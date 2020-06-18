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Espreso.tvОбществоВ Чернигове активисты закидали яйцами автомобиль Рабиновича, полицейские задержали более 10 человек

В Чернигове активисты закидали яйцами автомобиль Рабиновича, полицейские задержали более 10 человек

В Чернигове молодые люди пытались перекрыть движение транспорта нардепа Вадима Рабиновича и забросали яйцами его автомобиль, полицейские задержали группу людей

Об этом сообщили в пресс-служб полиции Черниговской области, передает Интерфакс-Украина .

"Сегодня утром во время визита в Чернигов народного депутата Верховной Рады группа радикально настроенных молодых людей пыталась перекрыть движение транспорта нардепа й побили яйцами его автомобиль. Полицейские, осуществлявшие охрану общественного порядка, пытались прекратить столкновения. Впрочем, группа молодых людей перенаправила свою агрессию на полицейских и распылили в их сторону аэрозоль раздражающего действия из баллончиков ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате столкновений один полицейский получил телесные повреждения, его направили в больницу для оказания медицинской помощи.

"Правоохранители уже задержали около десятка участников схватки и доставили их в Черниговский отдел полиции для дачи показаний. Продолжается процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Соглава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович отметил, что находится в Чернигове, и группа "радикалов блокировала ему дорогу и забросала его автомобиль продуктами сельского хозяйства"

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