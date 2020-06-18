В части Киева отключили электроэнергию из-за аварии

Об этом сообщили "РБК-Украина" в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети.

В этих районах произошло аварийное отключение сети. Сейчас персонал работает над устранением проблем оборудования.

В пресс-службе сообщили, что свет исчез и на соседних улицах.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - 16:00.

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