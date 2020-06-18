Украинский футболист продолжит карьеру в новом португальском клубе

18 июня, 2020, 20:19

Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за "Виторию", может продолжить карьеру в португальском "Насиунали"

Об этом сообщает издание Diário de Transferências в twitter.

Центральный защитник, выступающий в Португалии на правах аренды, привлек внимание "Насиунала" из города Фуншал. К футболисту есть интерес от тренера команды.

Текущий сезон "Насиунал" проводил во втором по силе дивизионе Португалии, где после 24 туров занимал первую строчку. Из-за пандемии коронавируса сезон в этой лиге был завершен досрочно, а "Насиунал" получил путевку в элитный дивизион.

26-летний Валерий Бондаренко перешел в "Виторию Гимарайнш" летом прошлого года. В текущем сезоне украинец провел 9 матчей, записав в актив 1 забитый мяч.

Valera Bondarenko na rota do CD Nacional.

Segundo o jornal "A Bola", os "Insulares" vêm com bons olhos a possível chegada do defesa de 26 anos.

O atleta encontra-se cedido por empréstimo ao Vitória SC, proveniente do Shakhtar Donetsk. pic.twitter.com/IjMVhnJwkB - Diário de Transferências (@DTransferencias) June 18, 2020