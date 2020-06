Украинский футболист продолжит карьеру в новом португальском клубе

Valera Bondarenko na rota do CD Nacional.

Segundo o jornal "A Bola", os "Insulares" vêm com bons olhos a possível chegada do defesa de 26 anos.

O atleta encontra-se cedido por empréstimo ao Vitória SC, proveniente do Shakhtar Donetsk. pic.twitter.com/IjMVhnJwkB