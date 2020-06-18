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Espreso.tvСпортУкраинский футболист продолжит карьеру в новом португальском клубе

Украинский футболист продолжит карьеру в новом португальском клубе


фото: Getty Images
Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за "Виторию", может продолжить карьеру в португальском "Насиунали"

Об этом сообщает издание Diário de Transferências в twitter.

Центральный защитник, выступающий в Португалии на правах аренды, привлек внимание "Насиунала" из города Фуншал. К футболисту есть интерес от тренера команды.

Текущий сезон "Насиунал" проводил во втором по силе дивизионе Португалии, где после 24 туров занимал первую строчку. Из-за пандемии коронавируса сезон в этой лиге был завершен досрочно, а "Насиунал" получил путевку в элитный дивизион.

 

26-летний Валерий Бондаренко перешел в "Виторию Гимарайнш" летом прошлого года. В текущем сезоне украинец провел 9 матчей, записав в актив 1 забитый мяч.

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