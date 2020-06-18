Украинцы начали пренебрегать рекомендациями МЗ, - инфекционист о росте заболеваемости коронавирусом

18 июня, 2020, 08:37

Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии имени Шупика Федор Лапий заявил, что рост количества новых больных COVID-19 связан с тем, что украинцы начали пренебрегать противоэпидемическими рекомендациям Минздрава

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Влияет и погода - когда на улице солнце, сложно усидеть дома и воздержаться от привычного в это время отдыха на пляже или где-то еще в компании. Кроме того, многие теряют веру в существование и угрозу COVID-19, поскольку эффективные карантинные меры привели к тому, что нет огромного количества больных, люди их не видят и ведутся на различные фейковые сообщения о том, что коронавирусная болезнь - это не проблема и ее случаи практически не встречаются", - пояснил Лапий.

По словам инфекциониста, украинцы устали от постоянных карантинных ограничений, также многие столкнулись с экономическими трудностями.

Он отметил, что вирус никуда не отступил. Люди продолжат болеть до тех пор, пока не будет вакцины или же пока не сформируется коллективный иммунитет при условии, что вирус не будет мутировать, уточнил инфекционист.

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