Украина в ОБСЕ призвала отменить российское законодательство и рублевую зону в ОРДЛО

18 июня, 2020, 19:43

Суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен, а это предполагает и отмену введенных там российских законодательства, налоговой системы и валюты

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ .

"Суверенитет Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса должен быть восстановлен. Это было целью всех Минских соглашений, одобренных Украиной, Россией и международным сообществом в 2014 и 2015 годах. Российские законодательство, налоговая система и валюта, которые были незаконно введены с тех пор российской стороной, должны быть отменены ", - заявил он.

Цимбалюк отметил, что украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы 15 июня отметила необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинский дипломат подчеркнул, что пока нет признаков того, что Россия готова прекратить конфликт. Кроме того, кремлевский режим продолжает разрушать долгосрочные перспективы будущей реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, укрепляя их социальные, экономические и правовые связи с Российской Федерацией.

"Так называемая "паспортизация" граждан Украины на Донбассе и в Крыму является одной из наиболее опасных форм этой политики. Принудительное навязывание российского гражданства на временно оккупированных территориях Украины является не только грубым нарушением украинского и международного законодательства, но и неприемлемым элементом давления на местных жителей ", - отметил Цимбалюк.

Он добавил, что украинская сторона также осуждает недавнее заявление российской оккупационной администрации об участии жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области, которые имеют незаконно выданные российские паспорта, в голосовании по поправкам к конституции РФ.