 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Винницкого митрополита ПЦУ Симеона подтвердили COVID-19

У Винницкого митрополита ПЦУ Симеона подтвердили COVID-19


фото: reuters
Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом

Об этом говорится на сайте епархии.

"Во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19 у митрополита Винницкого и Барского Симеона", - говорится в сообщении.

Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей.

Лица, контактировавшие с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.

Напомним, что митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на Объединительный собор православных церквей Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать