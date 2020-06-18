У Винницкого митрополита ПЦУ Симеона подтвердили COVID-19

18 июня, 2020, 15:59

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом

Об этом говорится на сайте епархии.

"Во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19 у митрополита Винницкого и Барского Симеона", - говорится в сообщении.

Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей.

Лица, контактировавшие с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.

Напомним, что митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на Объединительный собор православных церквей Украины.