У Винницкого митрополита ПЦУ Симеона подтвердили COVID-19
18 июня, 2020, 15:59
Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом
Об этом говорится на сайте епархии.
"Во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19 у митрополита Винницкого и Барского Симеона", - говорится в сообщении.
Митрополит проходит курс лечения под наблюдением врачей.
Лица, контактировавшие с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.
Напомним, что митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на Объединительный собор православных церквей Украины.
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