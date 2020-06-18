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Espreso.tvОбществоTwitter запустил функцию голосовых постов

Twitter запустил функцию голосовых постов

Соцсеть Twitter запустила функцию голосовых постов продолжительностью до 140 секунд

Об этом говорится в блоге компании.

"Существует много вещей, которые могут остаться недосказанными или не так истолкованными через текст, поэтому мы надеемся, что голосовые твиты создадут более человеческий опыт для слушателей и рассказчиков. Пускай это история о ваших диких гусях в вашем районе, срочные новости журналиста или твиты очевидца с протеста, мы надеемся, что голосовые твиты позволят поделиться вашим голосом", - говорится в сообщении.

Пока функция доступна ограниченному количеству людей с операционной системой iOS. Продолжительность одного голосового твита - до 140 секунд. Если же рассказ длится дольше, продолжайте говорить. Тогда Twitter автоматически разделит рассказ на несколько постов.

Чтобы записать голосовой твит, нужно нажать на отметку со звуковыми волнами и удерживать ее. Кроме того, появилась возможность совмещать текстовый пост с голосовым.

В компании обещают, что в ближайшее время записывать голосовые твиты смогут все пользователи с iOS. А вот слушать такие твиты могут все пользователи сети.

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