Twitter запустил функцию голосовых постов
Об этом говорится в блоге компании.
"Существует много вещей, которые могут остаться недосказанными или не так истолкованными через текст, поэтому мы надеемся, что голосовые твиты создадут более человеческий опыт для слушателей и рассказчиков. Пускай это история о ваших диких гусях в вашем районе, срочные новости журналиста или твиты очевидца с протеста, мы надеемся, что голосовые твиты позволят поделиться вашим голосом", - говорится в сообщении.
Пока функция доступна ограниченному количеству людей с операционной системой iOS. Продолжительность одного голосового твита - до 140 секунд. Если же рассказ длится дольше, продолжайте говорить. Тогда Twitter автоматически разделит рассказ на несколько постов.
Чтобы записать голосовой твит, нужно нажать на отметку со звуковыми волнами и удерживать ее. Кроме того, появилась возможность совмещать текстовый пост с голосовым.
В компании обещают, что в ближайшее время записывать голосовые твиты смогут все пользователи с iOS. А вот слушать такие твиты могут все пользователи сети.
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