Турция готова принимать украинцев с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестов на COVID-19 - Мининфраструктуры
Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
"Чрезвычайный и полномочный посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.
В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose готовы к восстановлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.
- Напомним, с 15 июня Украина возобновила международные пассажирские перевозки.
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