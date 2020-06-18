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Espreso.tvОбществоТурция готова принимать украинцев с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестов на COVID-19 - Мининфраструктуры

Турция готова принимать украинцев с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестов на COVID-19 - Мининфраструктуры

Турция готова принимать туристов из Украины с 1 июля, при этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию

Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Чрезвычайный и полномочный посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose готовы к восстановлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

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