Турция готова принимать украинцев с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестов на COVID-19 - Мининфраструктуры

18 июня, 2020, 19:45

Турция готова принимать туристов из Украины с 1 июля, при этом украинцам не надо делать тесты на коронавирус и проходить самоизоляцию

Об этом заявил турецкий посол Ягмур Ахмет Гюльдере, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Чрезвычайный и полномочный посол Ягмур Ахмет Гюльдере отметил, что турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose готовы к восстановлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Напомним, с 15 июня Украина возобновила международные пассажирские перевозки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb